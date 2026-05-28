ＮＹ原油時間外上昇一服、イランとパキスタン首脳が協議 東京時間14:40現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝91.55（+2.87+3.24%） イランとパキスタンの首脳が戦争終結に向けた外交努力について協議したと伝わっている。