ラグビー・ＮＴＴリーグワンのプレーオフ準決勝で東京ＳＧ戦（３０日、秩父宮）を迎える神戸は２８日、神戸市内で練習を行った。デイブ・レニーヘッドコーチ（ＨＣ）が取材に対応。「どれだけ自分たちが高いクオリティを出せるか」と、トップリーグ時代も含めた７季ぶりの優勝に向けて分析した。神戸は今季、レギュラーシーズン（ＲＳ）を１６勝２敗を終え、１位通過でプレーオフ（ＰＯ）に駒を進めた。デイブ・レニーＨＣはこ