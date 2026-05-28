◆春季北海道高校野球大会▽準々決勝士別翔雲５―２札幌龍谷（２８日・札幌モエレ沼公園）昨秋全道８強でセンバツ甲子園の２１世紀枠候補校に選出された士別翔雲が札幌龍谷に５―２で勝利し、初の４強入りを決めた。名寄地区所属校としては、２０１７年の稚内大谷以来９年ぶりとなった。２点ビハインドの６回に９番・大杉十座二塁手（２年）の犠飛、１番・沢谷悠翔捕手（２年）の適時打で同点に追いつくと、８回には失策や