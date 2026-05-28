米沢市の70代女性から現金800万円をだまし取ったとして、警察は東京都の39歳の男を詐欺の疑いで逮捕しました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、東京都杉並区の無職の男（39）です。警察によりますと男は、氏名不詳の人物らと共謀し、2026年3月26日から4月7日までの間、複数回にわたり米沢市内に住む70代の女性に対し、山形県防犯協会や災害復興支援公社の職員を装って電話をかけ、「金融犯罪での逮捕を免れるための書類改ざん費用とし