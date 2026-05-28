◆女子プロゴルフツアーリゾートトラストレディス第１日（２８日、福島・グランディ那須白河ＧＣ＝６５００ヤード、パー７２）ツアー１勝の工藤遥加（加賀電子）が交通事故の被害で欠場した。工藤はこの日、自身のＳＮＳで、２７日にコース付近で、自動車に乗車中、赤信号で停止していた際に、後続の自動車に追突され、頸椎捻挫などの診断を受けたことを明かした。「ゴルフができる状態ではないため、大変、残念ではありますが