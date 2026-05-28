日本相撲協会は２８日、東京・両国国技館で理事会を開き、伊勢ケ浜部屋の預かりとなっていた旧宮城野部屋の力士らについて、同日付で預かりを解除することを決めたと発表した。今後、旧宮城野部屋所属の力士らは全員、伊勢ケ浜部屋の所属となる。旧宮城野部屋は当時の師匠の宮城野親方（元横綱・白鵬）が元幕内・北青鵬の暴力問題に対する監督義務違反に伴い、部屋が当面閉鎖となり、親方と力士、裏方など全員が２４年４月から