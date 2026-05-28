SNSで話題の「ミントコア」とは、爽やかなミントグリーンの色合いや透明感を生かしたファッション、ライフスタイルにおけるトレンドのこと。カフェメニューにも多く見られますが、今回は、見た目もかわいいミントを使ったスイーツを3つご紹介。アイスクリーム、クッキー、シフォンケーキと、どれも手作りしたくなる一品ばかりです。 ▼生のミントから作る本格アイスクリーム ミントシロップではなく、摘みたてのミントの葉を牛乳