授業で学生たちに笑顔を向ける諸角天美さん。（長春＝新華社配信）【新華社長春5月28日】中国吉林省長春市の長春光華学院で、日本人教師の諸角天美さん（31）が学生たちに日本語を教えている。2013年に吉林大学に留学した諸角さんは、卒業後も長春に残って教壇に立ち続けている。授業では、中国で大ヒットしたアニメ映画「ナタ 魔童の大暴れ」を題材に日本語吹き替えのセリフを作ったり、中日両国の若者のライフスタイルについ