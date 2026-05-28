■これまでのあらすじ一人旅を楽しむため、窓側の席を予約していたのぞみ。車内からしか撮れない景色の写真を撮ろうと考えていたが、孫を連れた祖母が「体が弱いから酔わない窓際がいい」と主張し出した。のぞみが写真を撮りたいと言うと「写真より体調」だと嫌味を言い出して…。【のぞみside STORY】わたしには車内から写真を撮るという目的があって窓側を予約していました。それなのに、年寄りだからだとか、体調がどうとか言っ