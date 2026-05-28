サッカー日本代表FWでスコットランドのセルティックに所属する前田大然が28日、東京・北参道の幻冬舎で行われた書籍『がむしゃら なぜ俺は、こんなに走るのか――。』（幻冬舎）の出版記念の取材会を開いた。【全身ショット】オールブラックコーデでさわやかな表情を見せる前田大然著書内では、これまで自分より速い選手に「会ったことがない」としている。執筆後の今でも「変わっていない」と明かしながら「いても認めない。