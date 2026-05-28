シンガー・ソングライターのキタニタツヤが28日、東京・上野の森美術館で行われた『大ゴッホ展 夜のカフェテラス』（あす29日〜8月12日開催）の取材会に出席。曲作りの軸としていることを明かした。【写真】ゴッホの絵画と共に…シックな黒衣装で登場したキタニタツヤキタニは、本展のためにオリジナル楽曲「肺魚」を制作。自身のこれだけは譲れない創作上のこだわりや大切にしている表現の軸を聞かれると、「自分が好きなもの