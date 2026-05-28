スカパーJSAT株式会社は2026年5月28日、Amazonと、同社の低軌道衛星ブロードバンドサービス「Amazon Leo（アマゾン・レオ）」に関する認定再販事業者契約を締結したと発表しました。スカパーJSATは今後、日本国内の法人や官公庁向けに、Amazon Leoを活用した衛星通信サービスの提供を目指します。【▲ Amazonの低軌道衛星通信サービス「Amazon Leo」（Credit: Amazon）】「Project Kuiper」として進められてきた「Amazon Leo」とは