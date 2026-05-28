◇バドミントンシンガポールオープン2026(26日〜31日、シンガポール)バドミントンの世界ランク32位の田口真彩選手＆渡辺勇大選手ペアがシンガポールオープン混合ダブルス2回戦も勝ち上がり、ベスト8に進出しました。初戦で同ランク7位の中国ペアを撃破した田口＆渡辺ペアは28日の2回戦では同ランク28位のDHRUV KAPILA選手＆Tanisha CRASTO選手と戦います。第1ゲーム序盤は連続ポイントで一気に差を広げた田口＆渡辺ペアがそのま