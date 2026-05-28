東京都と自民党都連は２８日、地方税制に関する勉強会の第２回会合を党本部で開いた。各道府県の収入を２０１０年度と２４年度で比較した結果、税収の合計が４４％増えたのに対し、地方交付税を含めた一般財源は８％増にとどまったとする試算が初めて示された。地方税収が伸びているのに国からの地方交付税が減額され、地方が自由に使える「手取り」が増えない実態が、データで示された形だ。出席者は、現行制度の見直しを国側