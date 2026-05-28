女優三田佳子（84）が、28日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。溺愛しているという孫について語った。同番組出演への喜びを黒柳徹子（92）に伝える中で、孫にもこの日の出演を伝えたという。「普通テレビに出ると『あっそ』で終わるんですけど、『徹子の部屋に出るんだよ』と伝えたら、『あ、クロテツ？よろしく言っておいて』って、そんな生意気なことを（笑い）」と明かすと、黒柳も「クロテツがよ