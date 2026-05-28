5月20日、スポーツ向けサポート・ケア製品ブランド「ZAMST（ザムスト）」を展開する日本シグマックス株式会社は、恵比寿ガーデンプレイスにて、気候変動時代の競技安全を考える「暑熱対策サミット 2026」を開催した。 当イベントには松坂大輔氏（元プロ野球選手）、澤穂希氏（元サッカー女子日本代表）、 辻希美氏（タレント）、齊藤雅彦氏（スポーツドクター）らが登壇し、スポ}