バンダイナムコエクスペリエンスは、『たまごっち キャンペーン in ナムコ きらきら★すたーアーケード』を6月12日から7月26日まで、全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」（以下ナムクレ）で開催する。 【画像あり】たまごっちたちがぬいぐるみやシュシュにラインナップ一覧 本キャンペーンでは、星をモチーフにデザインされたたまご