ＡＤＥＫＡはしっかり。この日、環境対応型樹脂添加剤「アデカシクロエイドＦＰ－６００Ｉ」が、ソニーグループ傘下のソニーの４Ｋ液晶テレビ「ＢＲＡＶＩＡ９２」の一部モデルに採用されたと発表しており、好材料視されている。今回採用された製品は、バイオマス原料を導入した環境対応型の縮合リン酸エステル系難燃剤。ソニーと三菱商事、ＡＤＥＫＡなど５つの国・地域１４社で共同構築した