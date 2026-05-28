バンダイ ライフスタイル事業部は、キャラクターをボーダー柄で表現した新ソックスブランド『BORDER FRIENDS（ボーダーフレンズ）』を6月5日より発売する。 【画像あり】足元に推しを連れよう！第1弾ラインナップ 『BORDER FRIENDS』は、キャラクターをボーダー柄で表現することで、さりげなく“好き”を日常の装いに取り入れられるソックスブランド（日本特許出願済）。