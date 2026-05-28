近畿大学・京都府立医科大学・岡山大学の研究グループは、がん細胞を取り巻く「腫瘍微小環境（がん細胞の周囲に存在する免疫細胞、血管などが作り出す複雑な環境）」を網羅的に解析し、肺がん患者への免疫チェックポイント阻害薬（がん細胞が免疫細胞の攻撃を回避するブレーキ機構を解除する薬剤）の効果を左右する腫瘍微小環境の特徴を明らかにしました。 【図解】免疫チェックポイント阻害薬の効く腫瘍と効かない腫