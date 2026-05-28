午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６７９、値下がり銘柄数は８４２、変わらずは４０銘柄だった。業種別では３３業種中１０業種が上昇。値上がり上位にパルプ・紙、金属製品、小売、海運など。値下がりで目立つのは非鉄金属、保険、情報・通信など。 出所：MINKABU PRESS