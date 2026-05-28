こんにちは。yuiです。【画像で見る】無印良品のポリプロピレン収納ケースで衣替え無印良品と収納がとても大好きなフルタイムワーキングマザーです。4万人以上の方にフォローしていただいているインスタグラムでは、無印良品グッズのほか収納や暮らしのあれこれを発信させていただいております。季節は衣替えの時期。長男がこの春から中学生になりました。小学生の頃と比べて、体育服や着替えの量も変わり、「今年は大変そうだな…