28日15時現在の日経平均株価は前日比403.66円（-0.62％）安の6万4595.75円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は679、値下がりは842、変わらずは40。 日経平均マイナス寄与度は206.36円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が189.87円、イビデン が52.63円、フジクラ が34.8円、ファナック が27.99円と続いている。 プラス寄与度トップはＴＤＫ で、日経平均を99.56円押し上げている。次いで太陽誘電 が6