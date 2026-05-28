中国メディアの大象新聞は27日、違法な代理出産拠点への潜入取材を行っていた女性記者が暴行を受け、骨折したと報じた。記事によると、大象新聞の女性記者が取材中に男から激しく引きずられるなどし、脚を骨折した。男は高圧的な態度で記者に身分証を出すよう何度も要求したという。女性記者が潜入していたのは、浙江省杭州市臨平区五洲路にある地下の体外受精・胚培養実験室。現場では婦人科検査ベッド、エコー機器、光学顕微鏡、