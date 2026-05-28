YouTubeで、AI生成コンテンツの“未申告”対策が強化されます。2026年5月より、動画内のAI生成コンテンツを識別する新たな内部シグナルを順次導入し、クリエイターによる開示がない場合でも、システム側で検知された動画には自動でAIラベルが付与されるようになります。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■システムが高度なAIコンテンツを検出し、自動でラベル付与YouTubeではこれまでも、クリエイターがAI