中国科学院深セン先進技術研究院の劉陳立院長は、アジア6カ国の100余りの研究機関と共同で、5月26日付けの国際学術誌「ネイチャー・バイオテクノロジー」にアジア初となる合成細胞10年技術ロードマップを発表しました。このロードマップは、合成細胞の構築に立ちはだかる主要な課題を体系的に整理し、段階的な研究目標を打ち出すことで、アジアにおける今後10年の合成細胞の研究の方向性を明確にしています。合成細胞とは、単に既