ナフサ供給への不安から、自治体指定のゴミ袋が一部で品薄などになる中、通販大手のアスクルは、物流センターで使用したフィルムをリサイクルした新たなゴミ袋の販売を始めます。アスクルが新たに販売するゴミ袋は、自社の物流センターで荷物を安定した状態で運搬するために使用されるフィルムをリサイクルして作られました。これまで使用済みのフィルムは燃料にするなどして再利用していましたが、3年前から資材としてリサイクル