放送作家でタレントの野々村友紀子が２８日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、巨人の監督を辞任した阿部慎之助氏について復帰を求める署名が１０万人を超えたというニュースを受け、コメントした。阿部元監督は姉妹のケンカに端を発し、娘に暴行したとされているが、やはり思春期の２人の娘を育てている野々村は「いっちゃえば、こんなの日本中によくあるやろと思ってしまう」とし、「暴力はよくないけど、