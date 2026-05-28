サッカー日本代表FWでスコットランドのセルティックに所属する前田大然が28日、東京・北参道の幻冬舎で行われた書籍『がむしゃら なぜ俺は、こんなに走るのか――。』（幻冬舎）の出版記念の取材会に登場。日本代表メンバー発表の瞬間について語った。【写真】かっこいい！さわやかな笑顔を見せた前田大然15日に行われたW杯のメンバー発表。どこで発表を聞いていたのか問われると前田は「その瞬間は寝ていた」と衝撃の告白。「