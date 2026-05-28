村上宗隆選手、きょうもやりました。3試合連続となる20号ホームランを放ち、走りでも活躍しました。ツインズ戦に2番・指名打者で出場した村上は、6回。ヒットで塁に出ると、すかさず、自身メジャー初の盗塁を決めます。■7回裏 大量リードで迎えた7回には、飛距離およそ131メートルの20号ソロホームラン。球団によりますと、20世紀以降のメジャーリーグの新人で、6月を前に20号に到達し