途上国の若手行政官を受け入れる政府の留学生支援事業の経験者が近年、アジア各国などで政府要職に就くケースが増えている。日本の大学院などへのかつての留学生は政府間の橋渡し役や日本企業の海外展開を支える「知日派」に育っており、開始から四半世紀を経た取り組みが実を結んでいるという。事業は、日本の政府開発援助（ＯＤＡ）を実施する国際協力機構（ＪＩＣＡ）が行う無償資金協力「人材育成奨学計画」。途上国の若手