世界中で抹茶人気が止まらない。海外での需要が高まり、抹茶を含む緑茶の輸出額は２０２５年に７２１億円と過去最高を記録した。国内でも抹茶を提供するカフェは外国人観光客に盛況で、茶農家は、抹茶の原料になるてん茶の栽培に力を入れる。茶全体の需要に供給が追いつかず、家庭で親しまれている煎茶の価格が高騰しており、「茶離れ」を懸念する声も上がっている。（樋口絢香）ＳＮＳ映え４月下旬、東京・表参道の抹茶専門店