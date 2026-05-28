5月25日、東京・MoN Takanawaで開催された米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア 2026」。レッドカーペットに現れたのは、『BREAK SHOT』で監督デビューを飾った令和ロマン・郄比良くるまや、出演者の森川葵だ。「レッドカーペットには相方の松井ケムリも登場し、2人の軽快な掛け合いで会場を盛り上げていました。主演を務めるのはサルゴリラ・児玉智洋さ