『ハロー！ちびっこモンスター』（NHK Eテレ）に出演し、情報番組のコメンテーターとしても人気の現役男性保育士「てぃ先生」。子どもの日常や子育てなどをつぶやいたXのフォロワー数は65万人を超え、子育て世代を中心に絶大な支持を得ているてぃ先生が、5月27日にXを更新。《個別事案なので詳細に触れるつもりはありませんが》と前置きをして、阿部慎之助前巨人軍監督が長女に対する暴行容疑で逮捕された事件に言及。世間の議論