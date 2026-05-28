鎌倉新書（6184、東証プライム市場）。葬儀・仏壇・墓のポータルサイトを運用。本稿作成中の株価は460円台。予想税引き後配当利回り3.5％。【こちらも】アズワン、最高益・増配続くも株価は下落評価ギャップに注目収益動向を反映している。過去5期間:増収・営業増益基調で推移。平均増収率21％、平均営業増益率40％。映す鏡は2017年初値で保有していると、修正済み株価パフォーマンス2倍水準。「中長期スタンスで堪能できる