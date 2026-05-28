千葉県内でアイスランド戦に向けたトレーニングを実施北中米ワールドカップ(W杯)メンバーの日本代表DF冨安健洋（アヤックス）が5月28日、千葉県内で同31日アイスランド戦に向けたトレーニングに合流した。24年6月以来、約2年ぶりの復帰。長期間のリハビリを経て戻ってきた大舞台に「長い道のりだった」と振り返った。頼れる男が帰ってきた。約2年ぶりの日本代表。ピッチを踏み締め、仲間達とボールを蹴り合った。「練習前はち