AI開発企業は100兆円を超える規模の資金を集めて世界各地に大規模なデータセンターを続々と建設しています。さらに、AIブームによってGPUやメモリの需要が爆増して供給が足りず価格が上昇する事態も発生しています。このAIブームについては「実需を伴わないバブルに過ぎない」という意見もありますが、AI関連の話題に詳しいソフトウェア開発者のサイモン・ウィリソン氏が「AIへの巨額投資は正当化されつつある」という意見を投稿し