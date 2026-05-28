女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は２９日に、第４５話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ある日、直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）の教会で寛太（藤原季節）と会う。母親と思われる「夕凪」についての話を聞いた直美は…。一方病院では、フユ（猫背椿）がりん（見上愛）に手術介助を教えてもいいと言