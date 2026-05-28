サッカー日本代表ＦＷ前田大然（２８）＝セルティック＝が２８日、都内で初の自叙伝「がむしゃらなぜ俺は、こんなに走るのか―。」（幻冬舎）の出版を記念した取材会を行った。自身のこれまでの全てが記された一冊が発売された心境を聞かれ、前田は「素直にうれしいですし、これまでのサッカー人生だったり生い立ちが書いているので、是非見てほしいなと思います」とアピール。またタイトルについて聞かれると「僕のプレース