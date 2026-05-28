◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠番が２８日に発表され、皐月賞２着のリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は６枠１１番に入った。フルゲートが１８頭になった９２年以降で、２着３回が最高と未勝利の枠番だが、手塚貴久調教師は「ジョッキーが臨んでいた偶数ではないですが、少し外目だったのは良かったです。ここなら競馬を組み立てやすい