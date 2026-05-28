記事ポイントMAXWINのMUFUシリーズ初のバイク用インカム『MF-BT22-PRO』が2026年5月28日よりMakuakeで先行販売を開始マグネット式ワンタッチ着脱設計で、充電時の取り外しがスピーカー配線抜き差し不要最大40時間連続再生・CVC通話ノイズ低減・ミキシング機能を搭載し、長距離ツーリングに対応 バイク用インカムの着脱をめぐるライダーのストレスに、新しい解決策が登場します。カー用品・バイク用品ブランドMAXWIN（運営：昌