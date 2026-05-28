徳清県で漢服を着て新年を祝うイベントに参加したマリリン・ムダナロさん（左端）と友人たち。（徳清＝新華社配信）【新華社杭州5月28日】中国長江デルタ地域（上海・江蘇・浙江・安徽1市3省）の中心部に位置する浙江省湖州市徳清県では、外国人から治安の良さや生活の利便性、事業を始めやすい環境を評価する声が聞かれている。2カ月前に初めて徳清県を訪れたボリビア出身のイボンヌ・アナベさんは「ここでの暮らしは、以前住