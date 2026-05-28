TOYOTA（トヨタ）は28日、『ハイラックス』をフルモデルチェンジし、同日に発売した。【写真多数】確かに力士の“立ち合い”感ある…トヨタ 新型『ハイラックス』内外装全部見せ『ハイラックス』は、1968年の初代誕生以来、世界190以上の国と地域で販売され、人々の暮らしや仕事を支え続けてきた。日本市場では、高いQDR（品質・耐久性・信頼性）を強みに、アウトドアから仕事まで幅広いシーンで活躍するさらなる選択肢として