皇室の護衛などを担う皇宮警察が今年創立140周年を迎え、記念展を開催しています。皇宮警察は、天皇皇后両陛下や上皇ご夫妻、皇族方の護衛や皇室関連施設の警備にあたる組織です。今年は創立140周年にあたり、日本橋三越本店で記念展示が開催されています。会場には、令和の代替わりに行われたパレードで使用された側車のほか、活動の軌跡をたどる年表や写真などが展示されています。また、皇宮警察の創設時に護衛官が着用していた