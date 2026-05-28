声優で女優の戸田恵子（68）が27日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。人気女性お笑いコンビとの意外な交流のきっかけを明かす場面があった。この日はテレビアニメ「アンパンマン」などで長らく共演する声優の山寺宏一とともに出演。山寺は「戸田さんの交友関係の広さはね、本当に。芸人さん、俳優さん、アスリート…」と感心しきり。戸田は「山寺さんだって…。手広く仕事してるから。広