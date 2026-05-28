三田寛子（60）が28日までにインスタグラムを更新。大先輩の女優佐久間良子と再会したことを投稿した。三田は「とってもうれしい再会」と記し、佐久間とのツーショットをアップ、「橋之助の結婚披露宴へのご臨席がお仕事で叶わない旨をご丁寧なお手紙を賜りその流麗なお手跡を拝し深く感激していた矢先」に、ラジオに佐久間がゲスト出演したとした。かつて、舞台とドラマで共演したとし、「凛とした品格あふれる美しさ」や「心配り