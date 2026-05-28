◇MLBブルージェイズ 2-1 マーリンズ(日本時間28日、ロジャース・センター)5月初戦から5試合で5本塁打を放っていたブルージェイズ・岡本和真選手。以降なかなか一発が生まれていませんでしたが、19試合ぶりとなるホームランを放ちました。同6日に第10号ホームランを記録。以降はなかなか安定した調子が続かず、同20日からは5試合連続の無安打となっていました。それでも同25日からは3試合連続でヒットを記録。状態を取り戻しつつ