脳に浮腫が見つかり手術を受けたギタリストのMASUMIが28日、インスタグラムを更新。退院したことを報告した。MASUMIは17日に「先日、脳に浮腫が見つかり、精密な検査と摘出手術を受けることになりました」と切り出し、「もともとは腰の不調や足の痺れから『ヘルニアの後遺症かな?』と思っていたのですが右半身に痺れが広がってきたため検査をしたところ、今回の発見に至りました」と経緯を説明。21日に「脳腫瘍の摘出手術を行いま