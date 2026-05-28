わんこと飼い主さんの心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で21万8000回再生を突破し、「愛おしい泣きそう」「優しい世界…」「私まで幸せな気分」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『申し訳なさそうな顔』で呼びに来た犬→ついて行った結果、トイレが…予想外だった『まさかの展開』】 サクちゃんの報告 TikTokアカウント「pmcgnosaku」の投稿主さ