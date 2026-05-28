顔で語りすぎてしまったゴールデンレトリバーさんの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で41万5000回再生を突破し、「めちゃくちゃ面白いw」「感情が目に出過ぎw」「もう……大好き！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『おじいちゃんとの留守番』を大型犬にお願いした結果→『置いて行かれる』と察して…わかりやす過ぎる態度】 お留守番を頼んだら… TikT